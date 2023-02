Devil May Cry Peak of Combat:pre-registrazioni al via per l'action mobile con Dante e Nero

Il successo ottenuto in Cina con l'action RPG Devil May Cry Pinnacle of Combat spinge Capcom e NebulaJoy a lanciare in Occidente Peak of Combat, una nuova esperienza action per sistemi iOS e Android ambientata nell'universo di DmC.

Già disponibile in Asia dal 2021, Devil May Cry Peak of Combat cala i patiti della serie nei panni di Dante, Nero, Vergil e Lady per farli combattere contro schiere di demoni. A giudicare dalle immagini e dalle scene di gameplay che accompagnano l'apertura della fase di pre-registrazioni su dispositivi iOS e Android, Peak of Combat mutuerà i controlli touch degli action mobile "in stile Infinity Blade" per offrirci una certa libertà di movimento all'interno di ambientazioni piene di mostri.

Si tratterà quindi di un action in terza persona che, a detta dei ragazzi di NebulaJoy, darà modo ai fan della serie di "combinare tecniche e strategie con un combat system che enfatizza l'approccio freestyle", con attacchi fulminei da alternare a combo e abilità speciali.

Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Devil May Cry Peak of Combat, con tutte le indicazioni per effettuare la pre-registrazione e ricevere, così facendo, tutti gli aggiornamenti sull'uscita del nuovo action mobile di Capcom su App Store e Google Play.