Devil May Cry Peak of Combat: risorse e pull gratis con i codici di gennaio 2024

Se avete appena iniziato a giocare con il nuovo Devil May Cry Peak of Combat su PC, Android o iOS è probabile che abbiate bisogno delle risorse per sbloccare armi, personaggi e potenziamenti. A tal proposito, potrebbero tornarvi utili i codici promozionali di gennaio 2024.

Cliccate con l'icona con le tre linee grigie nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, accanto al livello del vostro ufficio. Vi si aprirà così la schermata del vostro profilo in cui è possibile attivare i Trofei, modificare l'avatar e cambiare il nickname: il vostro obiettivo è il tasto Riscatta, cliccateci sopra e vi ritroverete nel menu per il riscatto dei codici. A questo punto non vi resta altro da fare che inserire le sequenze di numeri e lettere per poi cliccare sul tasto Conferma.

Ecco di seguito l'elenco completo dei codici di gennaio 2024 per Devil May Cry Peak of Combat:

WELCOME31421 – Ricompensa: 1x Rompi-cavalcata Speciale e 10.000 Sfere Rosse

– Ricompensa: 1x Rompi-cavalcata Speciale e 10.000 Sfere Rosse DMCLAUNCH – Ricompensa:100 Gemme e 10.000 Sfere Rosse

– Ricompensa:100 Gemme e 10.000 Sfere Rosse DMCOB0110 – Ricompensa:1x Scasso Cassaforte Arma e 5.000 Sfere Rosse

– Ricompensa:1x Scasso Cassaforte Arma e 5.000 Sfere Rosse DMCPOC0111 – Ricompensa:1x Scasso Cassaforte Cacciatore e 5.000 Sfere Rosse

– Ricompensa:1x Scasso Cassaforte Cacciatore e 5.000 Sfere Rosse DMCPOC – Ricompensa: 10x Elisir Diluito

– Ricompensa: 10x Elisir Diluito LIVE777 – Ricompensa: 10x Elisir Diluito

– Ricompensa: 10x Elisir Diluito VIP777 – Ricompensa: 5.000 Sfere Rosse

– Ricompensa: 5.000 Sfere Rosse JACKPOT – Ricompensa: 5.000 Sfere Rosse

Prima che iniziate a chiedervi cosa siano le bizzarre ricompense indicate nell'elenco, sappiate che la traduzione in italiano di Devil May Cry Peak of Combat lascia parecchio a desiderare e fra gli oggetti gratis distribuiti tramite i codici vi sono tre carte che permettono di fare una pull nel banner permanente (Scasso Cassaforte Cacciatore), in quello degli eroi (Rompi-cavalcata Speciale) e in quello delle armi (Scasso Cassaforte Arma). Le altre risorse servono invece per potenziare personaggi e strumenti di morte.

Avete già letto la nostra guida su come scaricare Devil May Cry Peak of Combat gratis su PC, Android e iPhone?