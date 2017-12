Devil May Cry Pinnacle of Combat uscirà in Cina nel 2018 su iOS e Android

Secondo alcuni report provenienti dalla Cina, lo studio indipendenteha acquisito dala licenza per produrre un gioco mobile di, apparentemente intitolato

Devil May Cry Pinnacle of Combat sarà un Action RPG realizzato con il motore Unity, il gioco proporrà un combat system inedito per la serie e il supporto per il gioco online, con due modalità multiplayer. Altri dettagli non sono noti, in calce trovate le prime immagini del titolo, attualmente confermato per il solo mercato cinese, dove uscirà nel corso del 2018 come Free-To-Play su App Store e Google Play.

Restiamo in attesa di saperne di più su Devil May Cry Pinnacle of Combat, non è escluso che Capcom punti ad un lancio globale in attesa del non ancora annunciato (ma più volte rumoreggiato) Devil May Cry V.