Devil May Cry, qual è il più bello? La classifica dal peggiore al migliore

Tra le saghe più famose e riconoscibili dei nostri tempi, quella di Devil May Cry rappresenta anche un punto di riferimento assoluto per tutti gli appassionati di giochi d'azione. Iniziata nel 2001, nel corso di questi 20 e passa anni ci ha regalato cinque episodi principali, che quest'oggi abbiamo ben pensato di ordinare dal peggiore al migliore.

Stilare una classifica del tutto oggettiva è sostanzialmente impossibile, dal momento che entrano in gioco numerosi fattori. Prendete quanto segue come uno spunto di riflessione per poter dire la vostra nei commenti in calce.

5. Devil May Cry 2

Su questo probabilmente c'è poco da discutere, Devil May Cry 2 è suo malgrado universalmente riconosciuto come il punto più basso della serie. Figlio di una lavorazione travagliata, alla quale Hideaki Itsuno si è unito solamene in seconda battuta senza poter fare miracoli, vanta uno stile artistico ben poco ispirato, boss battle sottotono e nemici riciclati. Di buono ci sono la possibilità di giocare l'intera avventura con un secondo personaggio, Lucia, e alcune feature che hanno poi trovato stabilmente posto nel franchise, come il pulsante di evasione, certe combinazioni a mezz'aria e il tasto per sostituire l'arma al volo.

4. Devil May Cry 4

D'ora in avanti non troverete nessun episodio sottotono, ma in qualche modo dovevamo pure ordinarli. Al quarto posto abbiamo piazzato Devil May Cry 4, che nonostante le sue indubbie qualità non ci ha mai davvero convinto per il backtracking spinto. A parte ciò, ricopre un ruolo molto importante nella mitologia della saga avendo introdotto il personaggio di Nero, anch'esso controllabile e con un sistema di combattimento unico basato sul braccio Devil Bringer.

3. Devil May Cry

Il fascino del capostipite non si batte. Uscito su PlayStation 2 nel 2001, il primo Devil May Cry non può certamente vantare le funzionalità aggiunte nei successori, ma possiede un'atmosfera ancora oggi impareggiabile. Estremamente appagante da giocare e con delle memorabili boss fight, ha gettato le basi per quella che è poi diventata la saga che tuttora conosciamo. Il momento in cui i pupazzi prendono vita è ancora oggi vivido nella memoria dei videogiocatori, che già all'epoca ravvisarono le origini horror del gioco: Devil May Cry nacque infatti come un concept di Resident Evil 4, prima di diventare un gioco a sé state. Il resto è storia.

2. Devil May Cry 5

Il capitolo più recente della saga è semplicemente portentoso. Con tre personaggi giocabili, Nero, Dante e V, e le sue meccaniche di combattimento calibrate al millimetro, Devil May Cry 5 è impossibile da criticare. Fa tesoro di tutte le conquiste ottenuta dalla saga nei precedenti capitoli, condendo il tutto con un'elevata rigiocabilità e un sistema grafico sontuoso, specialmente nella Special Edition per le console dell'attuale generazione.

1. Devil May Cry 3: Dante's Awekening

Al primo posto avrebbe potuto figurare tranquillamente Devil May Cry 5, ma abbiamo pensato di premiare l'altrettanto eccezionale Devil May Cry 3 per il contributo decisivo che ha portato alla saga. Configurandosi come un prequel, racconta dell'epica rivalità giovanile tra Dante e Vergil, che culmina in uno degli scontri più spettacolari della storia dei videogiochi action. Veloce, sfidante e sfaccettato, ha introdotto il sistema di combattimento di Dante basato su quattro stili, mantenuto poi anche nei successivi episodi.

Menzione Speciale: DmC Devil May Cry

Prima di sviluppare Devil May Cry 5, Capcom ha affidato a Ninja Theory il compito di sviluppare uno spin-off della saga, DmC: Devil May Cry. Non appartenendo al canone ufficiale e presentando numerose differenze stilistiche con gli originali, non è mai stato davvero accettato dai puristi del franchise, ma possiamo assicurarvi che si tratta di un action di tutto rispetto con idee estremamente interessanti, che lascia inoltre trasparire la propria genesi occidentale rispetto a quella orientale dei capitoli principali.