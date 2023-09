Devil May Cry 6? Non ancora, ma arriva la serie anime Netflix: ecco il trailer!

Mentre i fan continuano a sperare nel prossimo annuncio di Devil May Cry VI, dai vertici di casa Capcom arriva un importante relativo all'immaginario di Dante e compagni.

La compagnia giapponese ha infatti confermato l'avvio di una speciale collaborazione con Netflix, volta a portare la serie videoludica sul piccolo schermo. Una nuova serie anime dedicata a Devil May Cry è in dirittura di arrivo nel catalogo del servizio streaming. Al momento, manca ancora una data di lancio precisa per la produzione, ma Capcom ha da poco condiviso con il pubblico un primo teaser trailer.

Il filmato, che trovate in apertura a questa news, consente di dare uno sguardo preliminare a quello che sarà lo stile estetico scelto per la serie animata. A firmare l'adattamento dell'IP per il piccolo schermo sono gli artisti di Studio Mir, studio di animazione sudcoreano già noto per aver firmato The Legend of Korra e Voltron: Legendary Defender. Al progetto ha inoltre contribuito Adi Shankar, il produttore e regista già autore della serie Netflix dedicata a Castlevania. A supervisionare l'intero progetto è infine Hideaki Itsuno, storico veterano della serie Capcom.



Cosa ve ne pare di questo primo sguardo alla serie anime di Devil May Cry? "Presto in arrivo", l'adattamento sarà disponibile in esclusiva nel catalogo Netflix, come già accaduto per la serie animata spinoff di Cyberpunk 2077.