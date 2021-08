Devil May Cry: la statua Prime 1 di Dante è in preordine... a prezzi infernali!

Nel festeggiare il ventesimo anniversario di Devil May Cry, le fucine creative di Prime 1 Studio aprono i preordini per la statua celebrativa di Dante, l'iconico protagonista delle mille battaglie combattute dagli appassionati della serie action adventure di Capcom.

La nuova aggiunta alla serie Masterline di Prime 1 propone infatti una rappresentazione in scala 1/2 del leggendario cacciatore di demoni nella sua versione più recente, ovvero quella apparsa in Devil May Cry 5 Special Edition.

La statua di Dante firmata da Prime 1 Studio è alta 109 centimetri e ricrea in maniera certosina ogni elemento del vestiario, degli equipaggiamenti e delle fattezze fisice del figlio del demone Sparda e dell'umana Eva, con tanto di cappotto rosso ed elementi modulari come il binomio Ebony & Ivory e la spada Rebellion.

L'eccezionale livello di dettaglio raggiunto dagli artisti di Prime 1 si riflette inevitabilmente nel prezzo, a dir poco "infernale", di questa statua celebrativa: chi desidera portarsi a casa questo cimelio per patiti di Devil May Cry dovrà infatti sborsare 2.699 dollari per la Standard Edition o 4.299 dollari per la versione Black Label, quest'ultima caratterizzata da un Dante con un viso iper realistico ricreato in silicone e una folta chioma (sintetica) di capelli argentei.