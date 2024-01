Devil May Cry, stile a tonnellate in questo cosplay italiano di Dante

In attesa di un nuovo capitolo ufficiale della serie, Dante, Vergil, Nero e gli altri sono arrivati su mobile con Devil May Cry Peak of Combat. Il nuovo gioco della saga di stylish action Capcom per dispositivi Android e iOS era tra i più attesi, tanto da aver attirato l'attenzione della community di cosplayer dopo tanto tempo.

L'approccio mobile di Devil May Cry non funziona, pur provando a riprendere la struttura di alcuni dei giochi per smatphone più apprezzati. Il mix che è venuto fuori dalla produzione targata NebulaJoy è costernata da gravi problemi che circondano e rovinano completamente l'esperienza di gioco.

Vi abbiamo fornito guida e trucchi per Devil May Cry Peak of Combat, ma potrebbe non bastare per andare avanti. Se state provando a lasciarvi coinvolgere dalle atmosfere stilose di Dante su mobile, ecco delle risorse gratuite per Devil May Cry Peak of Combat.

Per rilanciare la saga, ancora non pervenuta in questa generazione di console, vorremmo rivedere Dante in Devil May Cry 6. Al momento non sappiamo ancora nulla in merito a tale progetto, ma l'interpretazione del cosplayer italiano SambuZ travolge gli appassionati. In questo stilosissimo cosplay di Dante da Devil May Cry il figlio di Sparda incrocia Ebony & Ivory, la sua iconica coppia di pistole, mentre la statua di un gargoyle inquieta alle sue spalle.