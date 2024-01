Devil May Cry: uno stiloso cosplay di Dante arriva su mobile con Peak of Combat

Nata nel 2001 su PlayStation 2, quella di Devil May Cry è una delle saghe più amate dal pubblico. Lo stylish action di Konami ha quest'oggi sorpreso gli appassionati con il debutto su mobile di Devil May Cry Peak of Combat. Il ritorno dell cacciatore di demoni Dante coincide con una sua bellissima interpretazione.

Dante è un simbolo dell'industria videoludica, che affascina con il suo stile e con il metodo di combattere i demoni. L'ultimo capitolo ufficiale, il quinto, è stato rilasciato nel 2019, ma proprio oggi il franchise ha fatto il suo esordio, non poco discusso, su mobile.

Mentre il pubblico già non vede l'ora di poter mettere le mani su un nuovo episodio ufficiale su console - ecco cosa vogliamo da Devil May Cry 6 -, in questo 2024 ci sarà un secondo appuntamento con la serie. Questa volta bisognerà posare il pad e lo smartphone per attaccarsi invece allo schermo. Con un trailer Netflix ha annunciato l'anime di Devil May Cry, in produzione presso lo Studio Mir dal produttore e regista del Castlevania di Netflix. A ogni modo, con questo cosplay di Dante da Devil May Cry il figlio di Sparda è qui tra noi. Invecchiato come in Devil May Cry 5, questo Dante è stato interpretato dal cosplayer Brotokolie.