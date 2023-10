Devil May Cry: uno stiloso cosplay di Dante al femminile fa piangere il diavolo

A distanza di qualche anno dal quinto capitolo ufficiale della serie, Devil May Cry sta per fare il suo ritorno con uno spin-off mobile che promette bene. Parliamo del free to play Devil May Cry Peak of Combat, con protagonista un giovane Dante e ambientato a cavallo tra gli eventi del terzo e del primo episodio.

Quest'avventura per dispositivi iOS e Android sazierà la fame di azione degli appassionati solamente per poco. Il futuro di Dante è in Devil May Cry 6, tuttavia mai annunciato da parte di Capcom, e nella serie anime Netflix Devil May Cry. Con il figlio di Sparda bloccato nel mondo demoniaco, la speranza di rivederlo è affidata nell'interpretazione della cosplayer Nadya Sonika.

In questo cosplay al femminile di Dante da Devil May Cry viviamo un cambio di genere. L'eroe cacciatore di demoni non è più un uomo, ma una donna. Nonostante il gender bender, Dante non perde il suo stylish. Vediamo infatti il mezzo demone seduto su un campo da biliardo con le gambe accavallate, oppure con la spada Rebellion tra le mani e con la coppia di pistole Colt 1911 Ebony & Ivory pronte a fare fuoco. L'interpretazione è ispirata a Devil May Cry 3, capitolo la cui trama aprirà poi le porte al titolo mobile Peak of Combat.