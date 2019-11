Devil May Cry Triple Pack per Nintendo Switch annunciato in Giappone

Oltre a Devil May Cry 3 Special Edition per Nintendo Switch, Capcom ha annunciato l'arrivo di Devil May Cry Triple Pack in Giappone, disponibile in formato fisico dal 20 febbraio 2020 al prezzo di 4.490 yen.

Devil May Cry Triple Pack uscirà lo stesso giorno di Devil May Cry 3 Special Edition e includerà il primo Devil May Cry in formato cartuccia e un codice per scaricare Devil May Cry 2 e DMC3 Special Edition dal Nintendo eShop. Al momento non sembrano essere previsti bonus o contenuti aggiuntivi di alcun tipo, inoltre Capcom non ha annunciato eventuali bonus preorder, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni a riguardo.

Il publisher non ha inoltre confermato nulla sulla possibile uscita in Occidente di Devil May Cry Triple Pack, ma considerando la buona popolarità del franchise in Europa e Nord America è probabile che questo pacchetto possa raggiungere anche gli scaffali dei nostri negozi nella prima metà del 2020.