Devil May Cry V: una mod permette di giocare storia e Bloody Palace in coop

Sebbene in Devil May Cry V vi sia la possibilità di giocare con altri utenti online, tale meccanica è limitata ad alcuni livelli nei quali ci si può ritrovare al fianco di giocatori che non conosciamo. Fortunatamente qualcuno è riuscito ad ovviare a tali limitazioni proponendo una mod che implementa la modalità cooperativa in tutto il gioco.

L’incredibile lavoro è stato svolto dai modder Dante e Raz0r, grazie ai quali è ora possibile giocare al fianco di altri due giocatori non solo ogni singolo livello della modalità storia, ma anche del Bloody Palace. Ognuno dei tre utenti in partita potrà inoltre decidere liberamente quale dei tre personaggi utilizzare, quindi non vi sarà alcun vincolo. Si tratta insomma di un’interessante aggiunta che potrebbe spingere qualcuno in possesso di una copia del gioco su PC a rispolverarla per fare una seconda run in coop con i propri amici.

Prima di lasciarvi ad un filmato che mostra la mod in azione nel Bloody Palace, una sorta di modalità a orde, vi ricordiamo che potete trovare tutti i dettagli su come scaricare ed installare la mod in questione sulla relativa pagina ufficiale di NexusMods.

Sapevate che Devil May Cry V ha abbondantemente superato le 3 milioni di copie vendute?