Devil May Cry V Special Edition arriva a partire da oggi su PS5 e Xbox Series X/S

Capcom annuncia l'arrivo di Devil May Cry 5 Special Edition, disponibile da oggi in formato digitale su Xbox Series X/S, dal 19 novembre su PS5 e dal primo dicembre anche in versione fisica su tutte le console citate.

In Devil May Cry 5 Special Edition i giocatori possono godere di framerate fino a 120fps, giocare in 4K (non su Xbox Series S) e combattere tra i riflessi realistici, le ombre e l'illuminazione vivida creati utilizzando il Ray Tracing (disponibile come aggiornamento su PS5 e Xbox Series X). Devil May Cry 5 Special Edition include anche tutti i contenuti della Deluxe Edition e dell'EX Color Pack.

Disponibile anche la difficoltà Legendary Dark Knight, che aggiunge una quantità folle di nemici a ogni incontro e la maggiore velocità della modalità Turbo per le combo più eleganti. Inoltre, Devil May Cry 5 Special Edition introduce Vergil come personaggio giocabile consentendo di affrontare tutte le missioni di Devil May Cry 5 in modalità Vergil e la modalità sfida del Bloody Palace nei panni del Dark Slayer. A partire dal 15 dicembre tutti i contenuti di Vergil saranno disponibili sotto forma di DLC per coloro che hanno acquistato Devil May Cry 5 per PlayStation 4, Xbox One e Steam.