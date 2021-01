Devil May Cry V Special Edition è il gioco PS5 più economico: in sconto a meno di 35 euro!

Nel momento in cui scriviamo, Devil May Cry V Special Edition di Capcom è il videogioco retail più economico per PlayStation 5, ora in offerta su Amazon a meno di 35 euro, 34.71 euro per la precisione, prezzo valido solo fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Un'azione elegante e l'introduzione di funzionalità di nuova generazione come la tecnologia ray tracing e un audio 3D migliorato. Ricco di nuove funzionalità e modalità di gioco create per le console di nuova generazione. La Special Edition contiene: Vergil giocabile, contenuti Deluxe, modalità Turbo e modalità Mitico Cavaliere Oscuro.

Devil May Cry V per PS5 è in offerta a 34.71 euro solamente per un periodo limitato, dunque se siete interessati approfittatene prima che il gioco torni ad essere venduto al prezzo pieno di 39,99 euro. Oltre a Vergil giocabile, questa riedizione include le modalità Turbo e Mitico Cavaliere Oscuro, così da offrire l'esperienza definitiva di DMC V per i fan della serie Capcom.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Devil May Cry V Special Edition: "Vantando i contenuti del pacchetto originale, i DLC acquistabili sulle piattaforme old-gen e una serie di nuove prelibatezze, fra le quali spiccano Vergil e il supporto alle macchine di nuova generazione, la Special Edition si conferma l’edizione definitiva per godere in tutto il suo splendore e senza alcun tipo di compromesso di uno dei più strepitosi e adrenalinici hack 'n' slash degli ultimi anni."