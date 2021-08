Devil May Cry V Special Edition per PS5 in offerta per la Amazon Gaming Week

Devil May Cry compie 20 anni e quale miglior occasione per acquistare Devil May Cry V Special Edition a prezzo scontato su Amazon?

Il quinto episodio della serie è in sconto durante la Amazon Gaming Week, proposto in versione PS5 al prezzo ridotto di 29.99 euro invece di 39.99 euro, con inclusi tutti i bonus previsti per la Special Edition. Questa versione next-gen include oltre a varie migliorie tecniche come il supporto audio 3D e Ray-Tracing, anche tutti i contenuti Deluxe, le modalità Turbo e Mitico Cavaliere Oscuro, oltre a Vergil giocabile e la modalità Palazzo di Sangue.

Devil May Cry V Special Edition ha accompagnato il debutto di PlayStation 5 e Xbox Series X/S sul mercato, nel momento in cui scriviamo la versione per la console Microsoft non è disponibile a prezzo scontato, l'offerta vale quindi solamente per l'edizione next-gen PlayStation 5.

Questa settimana Devil May Cry ha festeggiato il ventesimo compleanno, nell'agosto 2001 Capcom lanciava il gioco in Giappone su PS2 con enorme successo, si tratta infatti del primo gioco per la console Sony a superare quota un milione di copie vendute. Da questo successo è nata poi una saga che continua fino ancora oggi e che speriamo si possa ampliare nel prossimo futuro con Devil May Cry 6.