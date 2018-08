Devil's Hunt: 10 minuti di gameplay per l'action game di 1C Company

Anche Devil's Hunt era presente alla GamesCom con una demo. Quest'oggi 1C Company ha pubblicato un video gameplay della durata di circa 10 minuti in cui ci viene mostrata parte della versione di prova portata alla fiera tedesca.

Trovate il filmato in questione in apertura di notizia, la software house ha sottolineato che la demo è tratta da una build ancora in pre-alpha. Il video ci mostra alcune sessioni di combattimento e di esplorazione, dandoci l'opportunità di dare un primo sguardo alle ambientazioni, ai nemici, alle atmosfere e alle meccaniche che caratterizzeranno la produzione. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Devil's Hunt sarà lanciato nel corso del 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Basato sul romanzo originale di Paweł Leśniak intitolato "Equilibrium", questo gioco d'azione in terza persona riporta in vita l'infinito scontro tra luce e tenebre, tra bene e male: una guerra tra angeli e demoni sembra imminente, e il nostro mondo è il campo di battaglia. In Devil's Hunt indosseremo i panni di Desmond, l'unico fattore decisivo che può decretare le sorti della battaglia a favore di una delle due fazioni. Un uomo ha il potere di decidere il destino dell'umanità e del mondo come lo conosciamo.