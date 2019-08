Devil's Hunt: le date di lancio su PC, PS4 e Xbox One; annunciata la versione Switch

Il publisher 1C Entertainment e lo sviluppatore Layopi Games hanno annunciato che Devil's Hunt, nuovo action game che darà la sua interpretazione dell'eterna lotta tra Angeli e Demoni e tra il bene e il male, sarà pubblicato su PC il 17 settembre 2019.

Le già note versioni per console PlayStation 4 e Xbox One sono invece state rimandate al primo quarto del 2020 "al fine di assicurarsi che il debutto su PC del gioco disponga dell'attenzione e dell'impegno che si addicono a uno stravagante gioco d'azione in terza persona in cui i giocatori combattono attraverso l'Inferno, Gerusalemme e ... Miami?".

Sempre nei primi mesi del prossimo anno arriverà anche l'edizione per Nintendo Switch, confermata proprio oggi dagli autori del titolo.

Basata sul romanzo originale "Equilibrium", la storia di Devil's Hunt promette di coinvolgere i giocatori con un'ambientazione ricca ed interattiva e la presenza di circa 100 cutscene ad alta qualità per un totale di oltre 2 ore di scene cinematiche. Il gameplay permetterà di dare sfoggio alla propria creatività grazie ad un combat system melee fornito di vari attacchi, combo e nemici da abbattere. Sarà possibile giocare sia nelle vesti umane che demoniache, con ognuna delle due forme che permetterà un differente approccio al gameplay. In cima alla notizia potete gustarvi un nuovo trailer di Devil's Hunt.