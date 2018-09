Devill May Cry 5 includerà la Photo Mode, una galleria e la Modalità Allenamento

Nel corso di un panel svoltosi nella notte al Pax West di Seattle, Capcom ha svelato (e mostrato) un bel po' di novità inerenti a Devil May Cry 5, nuovo capitolo della serie regolare in arrivo nel 2019.

Tanto per cominciare, è stato confermato che nel gioco saranno incluse la Modalità Foto, con la quale immortalare l'azione di gioco, e la Galleria, dove verranno raccolti i bozzetti e gli artwork sbloccati. Non mancherà neppure la Modalità Allenamento, nella quale i giocatori potranno prendere dimestichezza con il sistema di combattimento e imparare a concatenare le combo.

Durante il panel, sono anche stati mostrati ben 7 degli 8 Devil Breaker inclusi nel gioco, ovvero le armi a forma di braccio che il protagonista Nero potrà equipaggiare ed usare in battaglia. Si tratta, nello specifico, di Overture, Gerbera, Punch Line, Tomboy, Ragtime, Helter Skelter e Rawhide. I Devil Breaker rimpiazzano il Devil Bringer, il braccio destro di Nero tagliato via da una figura misteriosa.

Potete vedere il panel integrale, lungo oltre 50 minuti, nel video allegato in apertura di notizia. Al minuto 16:53 viene mostrata il combattimento contro il boss Goliath, a 21:16 c'è la galleria mentre dal minuto 24:40 vengono mostrati i Devil Bringer.

Ricordiamo che Devil May Cry 5 verrà pubblicato l'8 marzo 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo sarà ambientato dopo i fatti narrati in Devil May Cry 2, pertanto si collocherà alla fine della linea temporale della saga.