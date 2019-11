Devkit di PS5 e Xbox Scarlett: secondo un insider, la console Sony è più performante

Dalle pagine di ResetEra, l'insider conosciuto come "Kleegamefan" che afferma di avere a che fare quotidianamente con i devkit di PS5 e Xbox Scarlett ci offre degli spunti di riflessione su quella che potrebbe essere la differenza prestazionale tra le console next-gen di Sony e Microsoft.

Nel discutere con gli altri membri della community delle potenzialità grafiche dei videogiochi di prossima generazione, l'insider spiega infatti che "in questo momento, le prestazioni nei giochi sono migliori su PlayStation 5. Probabilmente, credo dipenda dal fatto che sia l'hardware che il software di sviluppo su PS5 sia in uno stadio più avanzato. Mi aspetto che Microsoft colmi queste lacune quando invierà dei devkit e dei software di sviluppo più maturi di quelli attuali".

A detta dell'insider, quindi, le migliori prestazioni di PS5 rispetto a Xbox Scarlett evidenziate dai suoi non meglio specificati "test" sarebbero dovute principalmente alla maturità del dev kit di PS5 e che la situazione potrebbe presto cambiare, come sottolinea lui stesso aggiungendo a tal riguardo che "è il software, e non l'hardware, l'area di maggiore competenza di Microsoft, quindi è molto probabile che stiano lavorando a un software più avanzato per la gestione delle librerie DirectX, consentendo così agli sviluppatori di creare giochi su Xbox Scarlett graficamente migliori con l'hardware a disposizione, anche se inferiore".

Nel giugno di quest'anno, anche una "gola profonda" interpellata da Andrew Reiner di Game Informer ha provato a fornirci delle indicazioni sulle differenze prestazionali tra le due console next-gen di Sony e Microsoft, suggerendo come PS5 sia più potente di Xbox Scarlett.