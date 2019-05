Devolver annuncia la propria conferenza all'E3 2019

Nonostante l'assenza di Sony all'E3 2019 abbia un po' sconvolto tutto il mondo videoludico, non vuol dire che la manifestazione di quest'anno sia meno interessante rispetto alle precedenti edizioni. L'E3 2019 dunque sta prendendo sempre più forma, e sono già tante le conferenze pre-fiera annunciate.

Le ricapitoliamo per comodità in questo schema:

Domenica 9 giugno ore 22:00 - Conferenza Microsoft/Xbox E3 2019

Lunedì 10 giugno ore 02:30 - Bethesda E3 2019

Lunedì 10 giugno ore 19:00 - PC Gaming Show E3 2019

Lunedì 10 giugno ore 22:00 - Conferenza E3 2019 Ubisoft

Martedì 11 giugno ore 03:00 - Conferenza Square Enix E3 2019

Ad esse si è appena aggiunta la conferenza di Devolver Digital, che ha appena confermato il proprio showcase anche nell'edizione di quest'anno della manifestazione losangelina. L'anno scorso il loro show fu uno dei più divertenti di sempre, per cui sicuramente si tratterà di un evento da non perdere: l'appuntamento è fissato per il 9 Giugno, purtroppo però in un orario piuttosto scomodo per noi europei, visto che si tratta delle 4 del mattino.

Non sarà invece presente fisicamente con uno showcase, ma anche Nintendo ha annunciato un Direct per l'E3, previsto per l'11 Giugno. Tutte le conferenze dell'E3 2019 le trovate ricapitolate nella nostra news in continuo aggiornamento.

Cosa vi aspettate di vedere annunciato da Devolver?