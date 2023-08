Devolver Delayed: da Anger Foot a Plucky Squire, ecco i giochi rimandati al 2024

Il folle evento Delayed di Devolver Digital offre al publisher americano l'opportunità di mostrare degli scampoli di gameplay inediti dei videogiochi destinati ad approdare nei prossimi mesi su PC e console.

Come suggerito dal nome stesso del bizzarro evento mediatico datoci in pasto da Devolver Digital, il Delayed Direct ha fatto da sfondo a numerosi rinvii al 2024 di videogiochi già annunciati dall'editore texano.

Tra i titoli della scuderia di Devolver Digital che si faranno attendere fino al prossimo anno troviamo, purtroppo, la deliziosa avventura The Plucky Squire: l'originale esperienza indie ideata da James Turner, Art Director di Pokemon Spada e Scudo, vedrà la luce dei negozi nel 2024 su PC e console.

L'elenco dei videogiochi targati Devolver Digital che approderanno sul mercato il prossimo anno comprende anche Stick it to the Stickman, Skate Story, Anger Foot e Pepper Grinder. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima di Anger Foot, l'action in stile Hotline Miami con i calci volanti.

Nel corso del Devolver Direct, il publisher statunitense ha però confermato l'arrivo entro fine anno di Gunbrella, The Talos Principle 2, Wizard With a Gun, Karmazoo e The Cosmic Wheel Sisterhood, oltre a ribadire l'imminente approdo su PC e console di Broforce Forever, il folle shooter con gli eroi dei film action più iconici degli anni '80 e '90.