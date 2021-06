Devolver Digital annuncia la sua conferenza E3 per il 12 giugno

Devolver Digital sarà all'E3 di Los Angeles, il publisher indipendente ha annunciato una speciale conferenza in programma per sabato 12 giugno, giorno di apertura dell'evento che quest'anno si terrà esclusivamente in formato digitale per ridurre al minimo i rischi di contagio Covid-19.

Purtroppo non ci sono dettagli, la compagnia ha annunciato la conferenza con un post sui social che recita"The future begins again on June 12." Uno slogan piuttosto roboante ma che non deve stupire, le conferenze di Devolver Digital sono infatti solitamente goliardiche e non mancano battute e frecciatine ironiche sui trend dell'industria, come in questo caso.

L'orario non è stato confermato ma ricordiamo che lo stesso giorno si terrà l'evento Ubisoft Forward E3 2021 alle 21:00 ed è dunque probabile che Devolver Digital eviterà questa fascia per ritagliarsi uno spazio nel tardo pomeriggio o magari più avanti nel corso della serata.

Devolver Digital parteciperà anche alla Summer Game Fest e in questa occasione annuncerà quattro nuovi giochi oltre a svelare aggiornamenti su titoli già noti come Shadow Warrior 3, Death's Door e Phantom Abyss. La speranza è che il publisher possa svelare produzioni come Hotline Miami 3 e The Messenger 2 ma Devolver Digital è assolutamente imprevedibile, ne sapremo di più alla fine della prossima settimana.