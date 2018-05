Devolver Digital annuncia Fork Parker's Crunch Out per SNES, gioco a scopo benefico

Devolver Digital e Megacat Studios hanno annunciato Fork Parker's Crunch Out, un nuovo gioco per Super Nintendo creato con uno scopo ben preciso: aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale che si possono riscontrare nell'industria dei videogiochi.

Fork Parker's Crunch Out è stato annunciato oggi alla Game Developer Conference, ed è disponibile al pre-order su megacatstudios.com al prezzo di 49,99 dollari. Devolver Digital donerà tutti i proventi del gioco a Take This, un'organizzazione senza scopo di lucro dedicata a "informare la comunità dei giochi sui problemi di salute mentale, fornire istruzione e servizi nel settore e affrontare la prevenzione delle malattie mentali".

Descritto come un "classico gioco in stile arcade" dal taglio satirico, il titolo ci metterà alla guida di uno studio di sviluppo messo sotto stress, andando ad enfatizzare i problemi di pressione psicologica che possono presentarsi realmente nel mondo dello sviluppo. Come spiega Kate Edwards, membro del consiglio di Take This: "Il 'crunch' (ndr. Termine che indicata l'eccessivo sfruttamento degli sviluppatori durante la realizzazione dei giochi) è una pratica insostenibile che sfrutta la passione dei creatori di giochi a scapito del loro benessere fisico e mentale. Applaudiamo e apprezziamo l'approccio creativo di Devolver Digital e Megacat Studios per esporre la realtà del crunch mentre sostengono generosamente la nostra missione."

Il gioco verrà distribuito su cartuccia con tanto di confezione e manuale, rendendosi disponibile in 1.000 copie. Ricordiamo che il titolo può essere preordinato su megacatstudios.com. Vi lasciamo con alcune immagini tratte da Fork Parker's Crunch Out: le trovate a fondo pagina.