Devolver Digital annuncia SCUM, survival game in arrivo su Steam

Nel corso della sua conferenza E3 2018, Devolver Digital ha annunciato SCUM, nuovo surival game online in arrivo su Steam: il gioco debutterà a breve sulla piattaforma Valve in Accesso Anticipato.

SCUM si presenta come un survival game open world pensato per il multiplayer online, con la possibilità di personalizzare e potenziare il proprio personaggio nel corso delle partite. Il gioco è previsto in Accesso Anticipato su Steam entro il secondo trimestre del 2018: nell'attesa potete gustarvi il trailer di presentazione riportato in cima alla notizia.

