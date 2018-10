Devolver Digital annuncia Weedcraft Inc., un gestionale sulla produzione dell'erba

Quest'oggi, Devolver Digital ha annunciato Weedcraft, un nuovo titolo gestionale sviluppato da Vile Monarch ambientato in America, che invita i giocatori a prendere il controllo di un business volto alla produzione, coltivazione e distribuzione di erba.

I magnati della marijuana dovranno gestire le risorse con attenzione, coltivare le piante, incrociarle tra loro per creare varianti uniche, assumere e gestire lo staff e prepararsi a competere con gli immancabili rivali presenti sul mercato. Esattamente come nella vita vera, un'attività di questo tipo fornisce innumerevoli opportunità ma anche tantissimi problemi.

I giocatori dovranno quindi valutare con attenzione se prendersi dei rischi per massimizzare i profitti, stando ben attenti ai politici e alle forze dell'ordine. Le opportunità saranno numerose: sarà possibile allearsi con gli impiegati statali, pagare i poliziotti per indurli al silenzio oppure lavorare nei confini della legge entrando nel business della marijuana per scopi terapeutici.

L'uscita di Weedcraft è al momento prevista esclusivamente per PC nel 2019. In cima a questa notizia trovate il trailer dell'annuncio, mentre in fondo potete ammirare i primi screenshot condivisi da Devolver Digital.