Devolver Digital: in arrivo uno spassoso evento natalizio, ecco la data e l'ora

Dai profili social di Devolver Digital, Satana e Mr. Meatless ci invitano a presenziare al Devolver Public Access Holiday Special 2022, uno spassoso evento natalizio pieno di risate e World Premiere sui giochi del publisher texano.

Proprio come avvenuto a giugno nel folle evento festivo di Devolver Digital con Suda 51, anche stavolta la macchina promozionale dell'editore statunitense promette di regalarci tante sorprese tra battute dissacranti, scenette spassose e, ovviamente, aggiornamenti sui videogiochi targati Devolver che approderanno su PC e console nel corso dei prossimi mesi.

Tra i protagonisti dello show ci saranno Stick it to the Stickman, il gestionale Terra Nill, Skate Story, lo shooter ispirato a Hotline Miami Anger Foot e Cult of the Lamb. Nell'agosto di quest'anno, gli sviluppatori dell'ormai celebre roguelite gestionale riferirono di voler arricchire il perimetro ludico e narrativo dell'avventura sacrilega dell'agnellino blasfemo con tanti contenuti gratuiti e "importanti aggiornamenti".

Per scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Devolver Digital, non ci resta che assistere al Devolver Public Access Holiday Special 2022 che verrà trasmesso a partire dalle ore 19:00 italiane di giovedì 22 dicembre.