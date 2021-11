Devolver Digital attira le attenzioni di Sony, PlayStation investe nel publisher indie

Devolver Digital ha esordito su AIM (piattaforma della borsa di Londra) con una valutazione pari a 950 milioni di dollari, sul pacchetto azionario si è tuffata anche Sony Interactive Entertainment, la casa di PlayStation ha infatti acquistato il 5% delle azioni in vendita.

Da premettere come Sony non abbia annunciato nulla a riguardo, la notizia è stata portata alla luce da GamesIndustry, pur sottolineando ovviamente come questo investimento non abbia nulla a che fare con una possibile acquisizione di Devolver Digital da parte di PlayStation.

Devolver Digital è uno dei publisher indipendenti più in vista grazie al successo di giochi come Inscryption, Shadow Warrior, My Friend Pedro, Death's Door, Loop Hero, Fall Guys Ultimate Knockout e la serie di Serious Sam, solamente per citare alcune delle IP presenti nel catalogo dell'azienda.

La compagnia ha un ottimo rapporto con tutte le hardware house ed i suoi giochi sono disponibili su tutte le piattaforme nonchè su servizi in abbonamento come Game Pass, PlayStation Now e Apple Arcade, solamente per citarne alcune. Come ribadito anche da GI.biz un piccolo investimento in quote azionarie non porta necessariamente ad una partnership tra le due parti.

Devolver Digital resta un publisher indipendente e il debutto sul mercato azionario servirà per trovare nuovi fondi per continuare a lavorare in totale autonomia.