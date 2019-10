Devolver Digital commenta l'arrivo di PS5 e Xbox Scarlett

Graeme Struthers di Devolver Digital è stato intervistato da GameSpot durante il PAX Australia e in questa occasione ha parlato, tra le altre cose, del prossimo arrivo di PlayStation 5 e Xbox Scarlett fornendo un proprio parere riguardo il debutto delle nuove console.

Il passaggio generale è sempre una fase cruciale per consumatori, editori e sviluppatori, un vero e proprio salto nel buio con tanti rischi (economici, e non solo) e ben poche certezze, con scenari ed equilibri pronti a cambiare nel giro di pochissimo tempo.

Il responsabile di Devolver Digital conferma questa sensazione: "Ormai è molto difficile capire le differenze tra due generazioni. Voglio dire... Switch è una console Next-Gen? E Google Stadia? Eppure competono entrambe con PS4 e Xbox One. E' comunque positivo che una nuova generazione stia per arrivare."

Devolver Digital sta vivendo un momento positivo dopo essersi costruita una buona reputazione anche su console nel corso di questa generazione grazie al successo di giochi come Hotline Miami, Hatoful Boyfriend, OlliOlli, The Talos Principle, Serious Sam 3, Exit The Gungeon, Ape Out e The Messenger.

"Siamo contenti di essere in forma smagliante, abbiamo tre console attive sul mercato e poi Apple Arcade, Steam, Epic Games Store.. le opportunità non mancano."