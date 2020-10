Devolver Digital compra Croteam: quale futuro per Serious Sam e The Talos Principle?

Le alte sfere di Devolver Digital annunciano di aver acquisito Croteam, la casa di sviluppo croata che ha dato forma a The Talos Principle e alla serie sparatutto di Serious Sam, ivi compreso l'ultimo atto della scanzonata epopea FPS Serious Sam 4.

Dopo un corteggiamento durato più di dieci anni, e un legame cementatosi nel tempo con una collaborazione che ha portato in dote una dozzina di videogiochi, gli editori texani e gli sviluppatori di Zagabria decidono così di convolare a nozze.

Come sottolineano gli stessi rappresentanti di Croteam e di Devolver Digital, più che un'acquisizione si tratta di un passaggio naturale compiuto da due aziende che seguono da oltre un decennio un percorso comune. Sulle pagine del blog ufficiale di Devolver Digital, gli editori statunitensi scherzano affermando che "non abbiamo ancora capito se siamo stati noi ad aver comprato Croteam o se sono loro ad aver acquisito noi... e questo rende bene l'idea del punto in cui eravamo arrivati in questa relazione". I boss di Croteam, dal canto loro, spiegano che "continueremo ad avere la totale libertà creativa, e Devolver Digital continuerà a fornire dei consigli stupidi che ignoreremo bellamente, perchè entrambi preferiamo così".

Qualsiasi progetto attualmente in sviluppo presso Croteam, quindi, proseguirà senza subire alcun tipo di modifica. Il futuro prossimo della software house di Zagabria sarà quindi occupato dal lavoro sul seguito di The Talos Principle, su altri videogiochi della serie di Serious Sam, su proprietà intellettuali originali e sulle esperienze interattive sperimentali degli studi interni di Croteam Incubator.