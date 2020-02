Devolver Digital conferma la sua presenza all'E3 2020

L'ESA ha promesso un E3 di Los Angeles rinnovato per venire incontro alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, c'è una cosa però che non cambierà rispetto agli scorsi anni: la presenza di Devolver Digital, confermata anche per l'Electronic Entertainment Expo 2020.

Con un breve messaggio pubblicato sui suoi canali social, il publisher ha confermato la presenza alla fiera di Los Angeles, senza però aggiungere dettagli sulla lineup o altri contenuti. Le conferenze di Devolver Digital sono ormai celebri, brevi video (in genere della durata di una manciata di minuti) ironici e divertenti destinati a diventare virali nel giro di pochissimo tempo.

Lo scorso anno la compagnia ha annunciato vari progetti come Fall Guys Ultimate Knockout, la compilation Devolver Bootleg, Carrion, Enter the Gungeon House of the Gundead e il DLC gratis per The Messenger. Possiamo aspettarci quindi nuovi annunci anche quest'anno e chissà che Devolver non sia pronta a svelare i suoi primi giochi Next-Gen destinati a uscire su PlayStation 5 e Xbox Series X.

La prossima edizione dell'E3 si terrà a Los Angeles dal 9 all'11 giugno, tra i grandi nomi confermati per l'evento troviamo Nintendo, Xbox (Microsoft), Ubisoft, SEGA, Capcom, Bethesda, Square Enix, Take-Two, Bandai Namco e Warner Bros Interactive Entertainment, solamente per citarne alcuni. Come sappiamo invece Sony non parteciperà all'E3 2020, come già accaduto lo scorso anno.