Devolver Digital consiglia di aspettare qualche giorno prima di comprare i suoi giochi

Con un messaggio pubblicato su Twitter, Devolver Digital, uno dei publisher più apprezzati dell'industria videoludica, ha consigliato ai suoi utenti di "non acquistare i suoi titoli su Steam fino a giovedì mattina", a meno che non si tratti di Trek to Yomi.

Seppur non venga esplicitato il motivo per cui Devolver abbia deciso di mettere in guardia i suoi giocatori, sembra abbastanza evidente che su Steam sarà disponibile a breve una nuova serie di sconti dedicata al publisher di Inscryption, Shadow Warrior, My Friend Pedro, Death's Door, e Loop Hero. Il discorso non si applica invece a Trek to Yomi, il nuovo action game 2D ispirato ai film di Akira Kurosawa disponibile da oggi su PC e console (qui trovate la nostra recensione di Trek to Yomi). Se foste interessati ai titoli curati dall'editore potrete quindi risparmiare e approfittare dei saldi imminenti. In attesa di ricevere una conferma ufficiale, Devolver ha chiesto ai suoi giocatori "di fidarsi".

Si tratta indubbiamente di una mossa anomala per un publisher videoludico, ma Devolver Digital ci ha abituati da tempo a delle decisioni strategiche al di fuori della norma e ad una condotta generale customer-friendly. Ovviamente, senza dimenticare le simpatie che è riuscita ad attirare su di sé grazie alle performance a dir poco sopra le righe alle passate edizioni dell'E3 di Los Angeles.

A fine 2021 Sony ha investito in Devolver Digital acquistando il 5% delle azioni in vendita della compagnia.