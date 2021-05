Devolver Digital sarà all'E3 2021: annunciata la data della conferenza

Pian pianino, il programma della nuova edizione dell'E3 - che l'hanno scorso si è fermato a causa della pandemia - sta prendendo forma. Dopo Ubisoft e gli organizzatori del PC Gaming Show e del Future Game Show, anche Devolver Digital ci ha fornito una data.

A qualche giorno di distanza della conferma delle presenza all'E3 2021 avvenuta lo scorso 6 maggio, il publisher texano si è rifatto sentire per comunicare che "probabilmente" terrà una conferenza il prossimo 12 giugno, ad un orario non ancora rivelato. Non sappiamo il motivo per cui hanno utilizzato la parola "probabilmente", ma se avete già avuto modo di guardare uno dei loro show, allora con tutta probabilità già sapete della vena goliardica e sopra le righe della compagnia.

Cosa possiamo aspettarci da Devolver Digital? Tra i giochi del publisher attualmente in via di sviluppo e attesi per il 2021 ci sono Shadow Warrior 3, mostratosi in un nuovo trailer esplosivo proprio nella giornata di ieri, e Deaths's Door, un action RPG con protagonista un corvo. Siamo inoltre curiosi di vedere Weird West in azione, nuovo gioco di Raphael Colantonio (director di Dishonored e Prey) annunciato ai Game Awards 2019.

Il 12 giugno, alle ore 21:00 per la precisione, si svolgerà invece la conferenza E3 2021 di Ubisoft. Il Future Games Show e il PC Gaming Show sono invece previsti per il 13 giugno.