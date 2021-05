Devolver Digital entra in Borsa con una valutazione di 1.4 miliardi di dollari?

Secondo un report finanziario pubblicato da Telegraph, il management di Devolver Digital ha incontrato in questi giorni i banchieri di Zeus Capital per discutere di una possibile quotazione alla Borsa di Londra (London Stock Exchange) entro la fine del 2021.

La compagnia dovrebbe fare il suo debutto sul mercato azionario entro fine anno con una valutazione che potrebbe raggiungere un miliardo di sterline (1,4 miliardi di dollari). Questa possibile valutazione sembra essere influenzata dal grande successo riscosso da Fall Guys Ultimate Knockout, uscito nell'agosto 2020 e capace di vendere 8.2 milioni di copie su PC in meno di un mese.

Devolver Digital è un publisher indipendente fondato nel 2009 con l'obiettivo di pubblicare i remake e gli spin-off di Serious Sam, in seguito il focus della compagnia si è espanso verso altre produzioni indie di grande successo come Hotline Miami, Shadow Warrior, Enter The Gungeon, Ruiner, Gris e Katana Zero, la più recente hit della compagnia è Loop Hero che ha venduto 500.000 copie nella prima settimana.

Devolver Digital sarà all'E3 2021, il publisher ha confermato un conferenza stampa per la fiera di Los Angeles, il prossimo mese dunque scopriremo maggior dettagli sulla lineup futura della compagnia, con uno sguardo ai prossimi giochi in arrivo su PC e console.