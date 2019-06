Devolver Digital festeggia il decimo compleanno: da Hotline Miami a GRIS, ripercorriamone la storia in un video

Devolver Digital ha compiuto proprio in questi giorni il suo decimo anniversario, e dopo aver assorbito la nostra dose di bizzarria con My Friend Pedro e aver chiacchierato con una banana parlante, abbiamo pensato di festeggiare anche noi il compleanno del publisher.

Abbiamo pertanto selezionato dieci produzioni come simbolo degli anni trascorsi dalla fondazione ufficiale di Devolver, ormai diventato un nome di spicco nel panorama indipendente. Per chi non lo sapesse, è grazie ad un publisher come Devolver Digital che dobbiamo la pubblicazione di titoli indipendenti particolarmente acclamati come i due Hotline Miami, The Messenger, GRIS, Broforce, Katana Zero e tantissimi altri. Insomma, se amate gli indie sarete sicuramente entrati in contatto con almeno un titolo messo sul mercato grazie a questo publisher.

Prima di lasciarvi al filmato nel quale ripercorriamo la storia di Devolver Digital, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di My Friend Pedro, particolare titolo che ha fatto il proprio debutto la scorsa settimana su PC e Nintendo Switch. A proposito, sapevate che quello registrato per My Friend Pedro su Switch è stato il miglior lancio di sempre sulla console ibrida della grande N per Devolver Digital?