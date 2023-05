Devolver Digital più in forma che mai: conferma lo show di giugno e ironizza su Silksong

Dopo la defezione dal - successivamente cancellato - programma E3 2023, il team di Devolver Digital conferma la propria partecipazione alla Summer Game Fest e l'organizzazione di uno speciale show.

Con il Tweet che trovate in calce, il publisher dà infatti appuntamento ai videogiocatori al mese di giugno 2023. Per l'occasione, sarà organizzata una nuova edizione del Devolver Digital, appuntamento digitale durante il quale l'azienda presenterà i suoi prossimi titoli in arrivo su PC e console. Al momento, non è stata ancora confermata una data precisa, ma ipotizziamo che l'appuntamento possa collocarsi nel sempre più affollato weekend compreso tra giovedì 8 e domenica 11 giugno.

Con la sua solita ironia, Devolver non ha inoltre esitato a condividere una battuta legata al recente rinvio di Hollow Knight: Silksong. Con un ulteriore cinguettio, il publisher ha infatti ironicamente confermato la presenza del gioco al prossimo Devolver Digital. Ovviamente, non vi è alcuna possibilità che la produzione Team Cherry possa palesarsi sul palco dell'evento, ma la line-up del publisher per i prossimi mesi è decisamente ricca! Tra i titoli attesi sotto egida Devolver trovano infatti spazio Indie quali Gunbrella, The Plucky Squire e tantissimi altri.



In costante crescita, di recente l'azienda ha confermato l'acquisizione di doinksoft da parte di Devolver Digital.