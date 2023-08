Devolver Digital, ecco i giochi in arrivo nel 2023: chi è scampato al rinvio?

Il Devolver Digital Delayed non ha risparmiato Indie attesissimi, con la conferma del rinvio al 2024 di molti giochi Devolver Digital originariamente previsti per quest'anno. Ma non tutto è perduto!

Nel corso del Devolver Digital Delayed, infatti, il publisher videoludico ha rassicurato il pubblico sulla line-up di produzioni che terranno fede alla propria finestra di lancio originale. Tra i titoli Devolver che raggiungeranno il mercato PC e console nel corso del 2023 non mancano potenziali gemme indipendenti, da Gunbrella a Wizard With A Gun.



Di seguito, vi riassumiamo tutti i giochi del publisher che saranno pubblicati da qui alla fine dell'anno:

Gunbrella : atteso su PC e Nintendo Switch (Doinksoft);

: atteso su PC e Nintendo Switch (Doinksoft); Wizard With A Gun : atteso su PC, PS5 e Xbox Series X|S (Galvanic Games);

: atteso su PC, PS5 e Xbox Series X|S (Galvanic Games); The Talos Principle 2 : atteso su PC, PS5 e Xbox Series X|S (Croteam);

: atteso su PC, PS5 e Xbox Series X|S (Croteam); The Cosmic Wheel Sisterhood : atteso su PC e Nintendo Switch (Deconstructeam);

: atteso su PC e Nintendo Switch (Deconstructeam); Karmazoo: atteso su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch (Pastagames);

Broforce: Forever DLC : atteso su PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch;

: atteso su PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch; Mcpixel 3 DLC;

Spazio inoltra anche a:Nonostante i numerosi giochi rinviati al prossimo anno, il 2023 disi preannuncia dunque ancora ricco di appuntamenti, con una line-up che proporrà tanti nuovi Indie da provare in autunno e in inverno.