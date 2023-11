Devolver Digital, verso l'infinito e oltre: acquisito System Era, il team di Astroneer

In attesa delle grandi acquisizioni videoludiche del 2024 previste dagli analisti, i vertici di Devolver Digital 'giocano d'anticipo' accogliendo tra le proprie fila il team di System Era, la software house di Seattle che ha dato forma al sandbox spaziale Astroneer.

A darne l'annuncio sono gli stessi curatori dei profili social di System Era e Devolver Digital, con questi ultimi che danno un caloroso benvenuto alla casa di sviluppo statunitense confezionando un esilarante video con protagonista l'astronauta stilizzato di Astroneer insieme all'allegra combriccola di personaggi, eroi e mascotte fittizie della famiglia Devolver.

Ad accompagnare il video che celebra il matrimonio tra System Era e Devolver troviamo anche un esilarante (e a tratti persino 'troppo romantico') messaggio in cui gli editori texani ci ricordano che "otto anni fa noi di Devolver abbiamo commesso un terribile errore: abbiamo quasi pubblicato Astroneer! Purtroppo, il pluripremiato team di Seattle trovò fama e successo senza di noi, e il resto è storia. Fino ad ora! Oggi, dopo quasi un decennio di reciproca ammirazione e amicizia, Devolver Digital e System Era si dichiarano amore eterno nell'unico modo che conoscono: spegnendo le luci, alzando il fuoco del camino e facendo scintille con una relazione commerciale strategica!".

I primi frutti di questa sinergia tra Devolver e System Era non si faranno attendere a lungo: il team di Seattle promette infatti di condividere presto la Roadmap 2024 aggiornata di Astroneer, con tante sorprese e aggiunte che contribuiranno a rendere ancora più profonda e stratificata l'esperienza di gioco offerta dal sandbox spaziale. Già che ci siamo, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro riassunto degli annunci del Devolver Digital Delayed, l'evento approntato ad agosto dal publisher americano per fissare sul calendario le date dei videogiochi destinati ad approdare su PC e console tra la fine di quest'anno e la prima metà del 2024.