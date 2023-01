Devolver Digital oltre Inscyption e Cult of the Lamb: tantissimi giochi in arrivo nel 2023

Tra i videogiochi Indie più interessanti in arrivo nel 2023, sono presenti diverse potenziali gemme videoludiche a marchio Devolver Digital, da Gunbrella a The Plucky Squire.

Tuttavia, sembra che il publisher statunitense abbia al suo arco ancora diverse frecce da scoccare. Con il Tweet che trovate in calce a questa news, la software house ha infatti confermato la line-up di titoli che porterà sul mercato durante il 2023. Tra questi ultimi, spiccano anche due giochi ancora non annunciati, ma per i quali è già stato confermato il supporto Devolver Digital.

Accanto ai titoli misteriosi, il publisher proporrà altre produzioni Indie di alto livello, che hanno già attirato da tempo l'attenzione del pubblico. Tra queste ultime possiamo ad esempio citare il coloratissimo e promettente The Plucky Squire, al quale si affiancherà il folle Gunbrella. Spazio inoltre a Terra Nil: Reclaim the Wasteland, Wizard with a Gun, Tumble Time, Anger Foot, Pepper Grinder e l'atteso Stick It to the Stickman.



Una line-up dunque decisamente densa, che promette tanti interessanti contenuti per i videogiocatori più curiosi. Nel corso degli ultimi anni, lo ricordiamo, Devolver Digital ha portato in scena opere del calibro di Return to Monkey Island, Cult of the Lamb, Trek to Yomi, Inscryption, Loop Hero e Death's Door.