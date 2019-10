Devolver Digital ci mette in guardia dai pericoli di servizi come PS Plus e Xbox Game Pass

In uno dei tanti interventi con la stampa organizzati per festeggiare il decimo compleanno di Devolver Digital, il co-fondatore del publisher statunitense, Graeme Struthers, ha ritenuto opportuno metterci in guardia dai "pericoli" rappresentati dai sempre più popolari servizi videoludici in abbonamento.

Nel corso di un'intervista concessa a GameSpot, Struthers ha discusso del futuro dei videogiochi e dichiarato che "il mondo dei servizi in abbonamento ci preoccupa. Siamo già attivi in questo ambito, perciò non possiamo restarcene in disparte a lamentarci passivamente di queste cose visto che partecipiamo a servizi come Xbox Game Pass, PlayStation Plus e Apple Arcade".

Nonostante l'impegno di Devolver Digital in questo settore, ciò che preoccupa maggiormente il co-fondatore della rampante casa di produzione texana è però "la situazione che potrebbe venirsi a creare in futuro, in cui ci saranno così tanti giochi da fruire con questi servizi da farti sentire quasi perso in questo mare di contenuti. È questo genere di cose che ci tiene svegli la notte, oltre ovviamente a Donald Trump e Boris Johnson!".

Quello della "saturazione di contenuti", d'altronde, è un tema che comincia già ad essere discusso dagli appassionati di videogiochi, specie in funzione dell'affermazione e della recente evoluzione di servizi come Xbox Game Pass (con il lancio del programma Ultimate e l'approdo su PC), PlayStation Now (con l'arrivo di God of War, Uncharted 4 e GTA 5) e Apple Arcade.