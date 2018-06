Devolver Digital pubblica un'immagine teaser per Metal Wolf Chaos di From Software?

Dopo aver confermato la sua presenza all'E3 2018, Devolver Digital ha condiviso una nuova immagine teaser su Twitter: il publisher vuole portare in occidente Metal Wolf Chaos di From Software, titolo uscio nel 2004 su Xbox solo in Giappone?

Come potete vedere a fondo pagina, Devolver Digital ha pubblicato una nuova immagine che sembra riferirsi proprio a Metal Wolf Chaos di From Software, lasciando intendere il possibile arrivo di un annuncio a tema durante la fiera losangelina.

Ricordiamo che il titolo si presenta come un action game fuori dalle righe, con protagonista il Presidente degli Stati Uniti Michael Wilson che, munito dia una speciale armatura chiamata Metal Wolf, deve evitare il colpo di stato ordito dal suo vice Richard Hawk.

Un gioco abbastanza fuori di testa che potrebbe essere nelle corde di Devolver Digital. Il publisher è interessato a ripubblicare il gioco in Occidente su PC e Console? Per scoprirlo non rimane che attendere le novità in arrivo i prossimi giorni all'E3 2018 di Los Angeles.