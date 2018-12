Devolver Digital regala 7 videogiochi con Twitch Prime

Dopo la scorpacciata pre-natalizia fatta dagli utenti Twitch Prime con Overcooked, I Pilastri della Terra, Overload e AER Memories of Old, gli abbonati al canale di streaming videoludico di Amazon saranno contenti di sapere che Devolver Digital ha deciso di regalare ben 7 videogiochi per festeggiare il nuovo anno.

All'interno del Pacchetto delle Feste di Devolver Digital troviamo alcune delle produzioni videoludiche più ispirate della scena indie degli ultimi anni.

A partire da oggi, infatti, gli iscritti a Twitch Prime possono riscattare gratuitamente su PC lo stravange e iper-citazionista sparatutto a scorrimento Broforce, la brutale epopea in due anni dei giustizieri mascherati di Hotline Miami e Hotline Miami 2 Wrong Number, la splendida avventura metroidvania in salsa retrò The Messenger, l'adrenalinico roguelike in prima persona STRAFE e l'action ruolistico "zeldesco" di The Swords of Ditto.

Una volta effettuato il download dei giochi, questi ultimi saranno vostri per sempre poiché la licenza di utilizzo non è legata all'abbonamento a Twitch Prime ma è concessa direttamente da Devolver Digital. Di conseguenza, non possiamo che consigliarvi di approfittare dell'iniziativa prima che si concluda il prossimo 31 gennaio.

