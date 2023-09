Devolver Digital ha rifiutato di portare alcuni giochi su Game Pass e PlayStation Plus

Un documento finanziario di Devolver Digital svela che la compagnia ha rifiutato di portare alcuni suoi giochi sui servizi in abbonamento rifiutando alcuni accordi con grosse compagnie, questo per tutelare il valore dei singoli titoli e tutelare le proprie IP.

La strategia di Devolver è quella di dare priorità alla qualità delle produzioni così da creare titoli che possano creare valore a lungo termine, per questo alcuni giochi Devolver Digital sono stati rinviati al 2024, con l'obiettivo di avere una finestra di lancio migliore e più tempo per lo sviluppo.

Per lo stesso motivo, nel 2023 Devolver ha pubblicato solo quattro giochi contro i 7 del 2022, inoltre viene reso noto che l'azienda "ha rifiutato accordi per portare i giochi su servizi in abbonamento" una decisione presa per salvaguardare il flusso di cassa, evitare di svalutare i giochi e massimizzare le opportunità di ricavi e guadagni nel 2023 e 2024.

PlayStation Plus e Xbox Game Pass non vengono mai citati direttamente nel documento ma è facile intuire di quali piattaforme si stia parlando (con l'aggiunta, si presume, di GeForce Now e Apple Arcade). Nelle scorse ore Jim Ryan ha dichiarato che Game Pass non piace a molti publisher proprio perché "distrugge il valore dei singoli giochi e a lungo andare dell'intera industria."