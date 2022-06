Devolver Digital, ritorna lo spassoso evento estivo: ecco la data del Devolver Direct 2022

Le alte sfere di Devolver Digital riguadagnano i social per annunciare la prossima edizione del Devolver Direct, uno degli showcase più interessanti (e divertenti) della programmazione della Summer Game Fest.

Il nuovo evento del publisher si chiamerà scherzosamente "Devolver Digital Marketing Countdown to Marketing", un nome scelto per rappresentare i toni sarcastici di uno spettacolo che, ne siamo certi, canzonerà con commenti graffianti i fenomeni più chiacchierati dell'industria videoludica come le loot box, gli NFT o la tendenza ad "atomizzare" i contenuti di una grande produzione in espansioni, battle pass e quant'altro possa servire a lucrare sulle IP più celebri.

Lo spettacolo digitale approntato da Devolver Digital avrà ufficialmente inizio nella mezzanotte tra giovedì 9 e venerdì 10 giugno. Come avvenuto lo scorso anno, anche stavolta ci attendono tante sorprese tra World Premiere, video gameplay e approfondimenti per videogiochi già annunciati. Il publisher conferma che sul palco del Devolver Direct verrà aperta una finestra sulla dimensione del frizzante action adventure Cult of the Lamb. Dal teaser dello show filtra anche la presenza di Suda51: il vulcanico fondatore di Grasshopper Manufacture dovrebbe annunciare il suo prossimo videogioco proprio nella cornice mediatica del Devolver Direct!