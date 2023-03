Anche Devolver Digital salta l'E3: Devolver Direct alla Summer Game Fest

A pochi giorni di distanza dal contrordine di Yves Guillemot, che ha annunciato l'assenza di Ubisoft dall'E3 2023, viene confermata una ulteriore defezione per la fiera losangelina.

La dirigenza di Devolver Digital ha infatti reso noto che per quest'anno non sarà presente all'evento in programma negli USA. Tra i publisher più rappresentativi del mondo dello sviluppo indipendente, l'azienda non prenderà dunque parte all'E3 2023. Tuttavia, i fan del mondo Indie e degli insoliti progetti di Devolver non resteranno a digiuno.

Con il Tweet che trovate in calce, il team conferma infatti la propria partecipazione alla Summer Game Fest 2023. L'evento condotto e organizzato da Geoff Keighley potrà dunque contare su di un evento collaterale organizzato dal publisher. Nello specifico, possiamo aspettarci un Devolver Direct volto a presentare i prossimi titoli editi da Devolver Digital. L'edizione di quest'anno della Summer Game Fest, lo ricordiamo, è in prevista per il prossimo 8 giugno 2023, ma al momento non sono disponili dettagli aggiuntivi su scaletta e orari.



Tra i titoli in cantiere presso gli studi di Devolver Digital vi sono alcuni degli Indie più attesi dell'anno, da The Plucky Squire a Gunbrella. Tra i più recenti successi del publisher, possiamo invece citare Cult of the Lamb, Return to Monkey Island, Inscryption, Death's Door e Loop Hero.