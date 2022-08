Devolver Digital è scatenata, nuovo gioco annunciato questa settimana

Si è appena conclusa la Gamescom 2022 ma Devolver Digital non ha alcuna intenzione di fermarsi nelle sue attività, il publisher indie ha infatti annunciato che questa settimana presenterà un nuovo gioco, del quale però non sappiamo nulla.

Il Tweet pubblicato sul profilo di Devolver Digital è alquanto misero e parla solamente di "un nuovo gioco che verrà annunciato questa settimana" ma a parte questa informazione non sappiamo altro. Nei commenti i giocatori si sono scatenati ipotizzando l'annuncio di Hotline Miami 3 piuttosto che di un nuovo Serious Sam ma si tratta come detto solamente dei desideri della community.

Durante l'evento estivo di giugno, Devolver Digital ha annunciato giochi come The Plucky Squire, Card Shark ed Anger Foot, oltre a quel Cult of the Lamb uscito ad agosto con ottimo successo di pubblico e critica. Devolver Digital ha tanti altri titoli in fase di sviluppo, non ci resta dunque che attendere i prossimi giorni per saperne di più.

Negli anni, Devolver Digital è cresciuta fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento per la scena indipendente grazie all'altissima qualità delle sue produzioni e ad uno stile comunicativo assolutamente unico per l'industria, un modello difficile da replicare per altri editori, nonostante in tanti ci abbiano provato.