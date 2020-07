Devolver Digital: seguite con noi la conferenza su Twitch, domani alle 20:00

Il prossimo fine settimana è ricco di eventi che ci permetteranno anche in questo tormentato 2020 di avere un lontano sentore delle atmosfere tipiche dell'E3. Se domenica assisteremo all'annuncio di Far Cry 6 e degli altri titoli Ubisoft in un evento dedicato, domani sera scopriremo cosa ha in serbo per noi Devolver Digital.

La conferenza Devolver Digital si terrà infatti domani, sabato 11 luglio 2020, alle ore 20:00 italiane. Non sappiamo con esattezza quali saranno le sorprese che il folle publisher sta preparando per i suoi fan, sebbene sia stato anticipato da una serie di teaser e da un mini-trailer il ritorno di Lo Wang con Shadow Warrior 3, che sembra introdurre per la prima volta nella serie un particolare rampino e una serie di micidiali attacchi corpo a corpo. Siamo sicuri però che il terzo capitolo della longeva serie non sia l'unico protagonista dell'evento, dal momento che Devolver Digital ci ha abituati nel tempo ad indie di un certo livello, che di sicuro non mancheranno.

L'appuntamento è quindi fissato a domani alle ore 20:00 sul canale Twitch di Everyeye per seguire in nostra compagnia la conferenza Devolver Digital. Vi ricordiamo inoltre che domenica alle 21:00 potrete seguire con noi l'Ubisoft Forward ed ottenere una copia gratuita di Watch Dogs 2 tramite Twitch Drops, i quali saranno attivi anche sul nostro canale.