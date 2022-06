Devolver Digital Showcase 2022: tutti gli annunci del folle evento estivo con Suda51

Un'altra giornata ricca di eventi della Summer of Games si è appena conclusa con il Devolver Digital Showcase 2022, evento annuale organizzato dal publisher che propone ogni volta una folle cornice narrativa diversa.

Mentre una serie di scienziati discuteva con un robot controllato da Suda51, sono stati mostrati cinque diversi giochi, alcuni dei quali erano già noti al pubblico. Ad aprire le danze è stato infatti Cult of the Lamb, il cui filmato ci ha mostrato alcune sequenze di gameplay e ha svelato che il suo arrivo sugli scaffali è fissato al prossimo 11 agosto 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Subito dopo è stato mostrato un trailer di Anger Foot, shooter in soggettiva che strizza l'occhio a Hotline Miami che arriverà solo su PC nel 2023 e di cui è già disponibile una demo gratis su Steam. Ci è stato poi ricordato con un breve filmato che Card Shark è già uscito e può essere acquistato su PC e su Nintendo Switch.

La vera sorpresa dell'evento Devolver è stato però The Plucky Squire, una deliziosa avventura nella quale il giocatore veste i panni di un personaggio che passa dal mondo 2D a quello 3D poiché può sia muoversi tra le pagine di alcuni libri di fiabe che spostarsi liberamente all'interno di un ambiente tridimensionale che corrisponde alla cameretta del proprietario dei libri. In questo caso il gioco non ha una data d'uscita e arriverà nel 2023 su PC (via Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

A chiudere l'evento è stato Skate Story, un titolo a base di skateboard dallo stile grafico molto particolare nel quale il protagonista è una sorta di demone fatto di cristallo. Anche in questo caso il gioco è previsto solo su PC nel corso del prossimo anno.