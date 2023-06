Devolver Direct 2023 riassunto: tutti gli annunci del folle evento estivo

Dopo circa un'ora dalla conclusione del Summer Game Fest di Geoff Keighley è stato dato il via al Devolver Direct 2023, nuovo appuntamento dedicato alle novità del publisher e in cui gli immancabili siparietti comici hanno predominato.

Il primo annuncio è arrivano in maniera inaspettata durante il pre-show, visto che con un divertente trailer in live action girato negli studi di Grasshopper Manufacture è stato annunciato Shadows of the Damned Remastered, titolo di cui sapremo di più nei prossimi giorni in occasione di un evento organizzato dallo studio di sviluppo giapponese.

Dopo una parte iniziale dello show dedicata alla buffa mascotte Volvy, protagonista di un finto documentario, il publisher ha mostrato al pubblico Wizard with a Gun, un interessante mix tra survival e twin stick shooter il cui stile grafico ricorda molto quello di Don't Starve con un pizzico di colore in più. È poi giunto il momento di The Talos Principle 2, che in un lungo trailer ci ha presentato le evocative ambientazioni e alcuni dei puzzle che bisognerà affrontare nei panni di robot del futuro.

L'annuncio più folle dell'evento trasmesso in streaming è però il nuovo progetto dei creatori di Getting Over It, che si basa sullo stesso principio del titolo che ha scatenato la rabbia dei videogiocatori di tutto il mondo. Stiamo parlando di Baby Steps, un gioco che permette di vestire i panni di un bamboccione di 35 anni che viene proiettato in un mondo sconosciuto e, con enormi difficoltà a camminare, deve districarsi fra percorsi tortuosi e ostacoli che lo metteranno a dura prova.

A chiudere il tutto troviamo il reveal di Human Fall Flat 2, il sequel del divertente gioco cooperativo basato sulla fisica che è stato annunciato con un semplice teaser e che probabilmente verrà mostrato in maniera più approfondita solo tra qualche mese.