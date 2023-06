Devolver Direct, Day of the Devs e Tribeca Games Festival: quando e dove seguire gli show

Dopo la Summer Game Fest 2023, programmata per le 21:00 di giovedì 8 giugno, vi consigliamo di rimanere sintonizzati sui nostri canali, poiché le ore successive saranno altrettanto ricche di sorprese. Curiosi di scoprire cosa vi aspetta?

Dopo il termine della Summer Game Fest, alle ore 23:00 dell'8 giugno per l'esattezza, andrà in onda la nuova edizione di Days of the Devs, un evento organizzato da Double Fine Productions e iam8bit con lo scopo di mettere in risalto i videogiochi indipendenti più interessanti per il momento. Non ci sarà neppure il tempo di metabolizzare gli annunci che verrà subito il momento di Devolver Digital, che allo scoccare della mezzanotte del 9 giugno manderà in onda il suo Devolver Direct 2023. Il publisher texano e la sua nuova mascotte Volvy, dichiaratamente ispirata agli anni '90, hanno anticipato la presentazione di nuovi giochi e diversi annunci che andranno ad integrare quelli già effettuati nelle scorse settimane, tra cui Neva e The Talos Principle 2. La giornata del 9 giugno comincerà bene terminerà allo stesso modo, poiché alle ore 21:00 è invece previsto il Tribeca Games Spotlight 2023. I curatori dell'evento accenderanno i riflettori su sette differenti giochi, ossia Chants of Sennaar, Despelote, The Expanse: A Telltale Series, Goodbye Volcano Hugh, A Highland Song e Nightscape.

Saranno due giorni ricchissimi e densi di eventi, per cui a scanso di qualsiasi equivoci eccovi un rapido recap:

Giovedì 8 giugno

Summer Game Fest ore 21:00

Days of the Devs ore 23:00

Venerdì 9 giugno

Devolver Digital Direct ore 00:00

Tribeca Games Festival ore 21:00

Tutto chiaro? Benissimo, sappiate che siete tutti invitati ad unirvi alla nostra redazione, che commenterà questi eventi (come tutti quelli della folle estate videoludica) sul canale Twitch di Everyeye, come sempre live dallo studio di Milano. Troverete la nostra ciurma in diretta con netto anticipo rispetto alla messa in onda degli eventi, per commentare assieme a voi gli annunci più recenti e discutere degli eventuali rumor che in periodi come questo non mancano mai.

