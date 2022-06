Devolver Direct: lo seguiamo in diretta su Twitch il 10 giugno, ecco l'ora dello show

Nella cornice della Everyeye Summer of Games, la nostra redazione seguirà in diretta il Devolver Direct, uno degli appuntamenti più attesi, e divertenti, della ricca programmazione di eventi estivi.

Il nuovo, scoppiettante spettacolo digitale approntato da Devolver Digital riprenderà i toni sarcastici che hanno caratterizzato tutti gli eventi organizzati negli scorsi anni dal publisher, con riferimenti graffianti ai fenomeni più chiacchierati (e diciamocelo, anche contestati) dell'industria videoludica moderna come gli NFT, le loot box o la tendenza delle grandi aziende del settore a lucrare sulle IP più celebri con titoli pieni di espansioni, battle pass e fittizi bonus preordine.

Il nuovo Devolver Direct 2022 si terrà nella mezzanotte tra giovedì 9 e venerdì 10 giugno. Il team di Devolver ha già confermato la presenza di un nuovo focus su Cult of the Lamb e la partecipazione allo show di Suda51. La redazione di Everyeye.it precederà lo spettacolo con uno streaming che proseguirà in contemporanea con l'evento di Devolver per fornirvi tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti del caso.

