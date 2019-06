Devolver: il nuovo Enter the Gungeon e tutte le novità svelate nella conferenza E3

Partiamo con Enter the Gungeon: House of the Gundead , una sorta di riedizione del primo apprezzatissimo sparatutto (qui la nostra recensione di Enter the Gungeon ), stavolta proposto per i cabinati arcade (sì, esistono ancora!), con le abilità e le armi del gioco originale ed un sapore puramente anni '90.

The Messenger: Picnic Panic from @SabotageQc is a free tropical DLC to the critically acclaimed ninja action adventure! Coming to Nintendo Switch, PlayStation 4, and PC on July 11!https://t.co/qdjzY7rjHl pic.twitter.com/SDjuohb98p — Devolver Digital (@devolverdigital) 10 giugno 2019

Enter the Gungeon: House of the Gundead is a two-player light gun arcade game in collaboration between @GriffinAerotech and @DodgeRollGames! Coming to arcades and homes in 2020!https://t.co/QUkGQ9soko pic.twitter.com/cu5bHMmsjB — Devolver Digital (@devolverdigital) 10 giugno 2019